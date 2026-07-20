Il concerto di Bad Bunny è stato annullato a causa di una grandinata improvvisa. L’organizzazione ha dichiarato di aver gestito l’emergenza nel modo migliore possibile. La location scelta per l’evento, l’Ippodromo Snai La Maura, è stata definita come uno spazio idoneo per grandi eventi musicali. La polemica riguarda le modalità di gestione dell’emergenza e la capacità della struttura di accogliere grandi folle in condizioni di maltempo.

Milano, 20 luglio 2026 – Nessun dubbio sull“'idoneità dell'Ippodromo Snai La Maura" che oggi è il "principale spazio della città dedicato ai grandi eventi musicali". Dopo le polemiche seguite a l concerto (la seconda attesissima data milanese) di Bad Bunny, annullato per una vera e propria tempesta di ghiaccio che si è abbattuta sul capoluogo, arriva la presa di posizione di Roberto De Luca, presidente di Live Nation Italia, che ha organizzato l’evento. "Efficacia del sistema di sicurezza e delle procedure". Il temporale e la "grandinata di eccezionale intensità" che sabato scorso hanno costretto ad interrompere il live della superstar portoricana dove erano presenti circa 78. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bad Bunny, il concerto annullato per grandinata e le polemiche sull’Ippodromo: “Emergenza gestita al meglio. La Maura? Uno spazio idoneo”

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Bad Bunnys Milan Day 2 Concert Got EVACUATED Mid-Song Fans Got Full Refund

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