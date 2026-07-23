La partita tra Santos e Chapecoense si giocherà sabato nella ventesima giornata del campionato brasiliano. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva. Le formazioni probabili sono state annunciate, ma i dettagli specifici non sono stati ancora confermati. La sfida rappresenta un’occasione di rivincita per una delle due squadre.

Santos-Chapecoense è valida per la ventesima giornata del Brasileirao e si gioca sabato: tv, probabili formazioni, pronostico. Contro una Chapecoense ultima in classifica, con soli nove punti conquistati fino al momento e con nessuna possibilità, ad oggi, di raggiungere la salvezza, il Santos ha l’occasione, intanto, di prendersi una vittoria che riaggiusterebbe in un certo senso la graduatoria, ma non solo, anche quella di prendersi una rivincita. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il motivo? Eccolo spiegato: le ultime due uscite tra queste due formazioni hanno regalato altrettante vittorie alla squadra che sabato sera giocherà in trasferta. Sì, proprio così. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Santos-Chapecoense: il momento della rivincita

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