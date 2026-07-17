Bahia-Chapecoense | pronostico probabili formazioni e dove vedere il match

Il Bahia affronta la Chapecoense in casa, con i padroni di casa che sono favoriti per la vittoria. La partita si gioca nel campo di Salvador, con il Bahia che schiera i propri titolari, mentre la Chapecoense si presenta con alcune riserve. La sfida si svolge nel pomeriggio, e sarà trasmessa in diretta su una piattaforma sportiva. L’arbitro designato è un ufficiale con esperienza nel campionato nazionale.

Il Bahia ospita la Chapecoense in una sfida che, almeno sulla carta, vede i padroni di casa nettamente favoriti. La formazione di Salvador punta a sfruttare il fattore campo per proseguire il proprio cammino in una competizione che rappresenta un obiettivo importante della stagione, mentre gli ospiti cercano l’impresa per rilanciare il proprio percorso. Il calcio d’inizio è atteso all’Arena Fonte Nova, dove il Bahia proverà a confermare il buon momento davanti ai propri tifosi. Bahia, la forza del fattore campo. Il Bahia arriva all’incontro con fiducia grazie ai recenti risultati positivi e a un rendimento casalingo generalmente convincente. La squadra ha mostrato solidità difensiva e una buona capacità di creare occasioni da gol, elementi che la rendono favorita contro una Chapecoense chiamata a una prova di grande sacrificio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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