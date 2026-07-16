Bahia-Chapecoense è una partita è un recupero della quarta giornata del Brasileirao e si gioca sabato: tv, probabili formazioni, pronostico. C’è troppo divario tra queste due squadre per pensare davvero che possa venire fuori un risultato diverso rispetto ad una vittoria dei padroni di casa. Divario in tutti i sensi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it In primis tecnico, poi tattico, e infine anche fisico. E tutto questo si vede anche nella classifica. Il Bahia è sesto, con ventisei punti messi da parte e con la possibilità reale di entrare dentro la Libertadores del prossimo anno, la Chapecoense è ultima in classifica, con nove punti – la penultima ne ha 16 – con il peggior attacco di tutto il campionato ( 17 gol fatti ) e con la peggior difesa ( 33 reti subite ). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bahia-Chapecoense: il divario è troppo grande

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