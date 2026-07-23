Pronostico Sandefjord-Bodø Glimt | hanno ripreso la marcia
Il BodoGlimt ha ripreso la marcia e si prepara alla partita contro il Sandefjord, valida per la quindicesima giornata del campionato norvegese. La squadra ospite si presenta con una serie di risultati positivi, mentre il Sandefjord cerca di migliorare la sua posizione in classifica. La partita si svolge in un contesto di alta tensione, con entrambe le formazioni determinate a ottenere i tre punti.
Sandefjord-BodoGlimt è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico Sta arrivando anche il Bodo, scontato. Una squadra del genere, dopo un avvio un po’ così, è tornata a fare punti e macinare partite. Adesso è seconda in classifica la truppa giallonera, ad un solo punto dal Viking che tra le altre cose ha pure una partita in più. Insomma, c’è aria di sorpasso, se non subito ma prossimamente. Pronostico Sandefjord-BodoGlimt: hanno ripreso la marcia (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sono diciassette i punti che in classifica dividono queste due squadre. Tantissimi se pensiamo che siamo solamente alla giornata numero 14. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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