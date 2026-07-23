Sandefjord-BodoGlimt è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico Sta arrivando anche il Bodo, scontato. Una squadra del genere, dopo un avvio un po’ così, è tornata a fare punti e macinare partite. Adesso è seconda in classifica la truppa giallonera, ad un solo punto dal Viking che tra le altre cose ha pure una partita in più. Insomma, c’è aria di sorpasso, se non subito ma prossimamente. Pronostico Sandefjord-BodoGlimt: hanno ripreso la marcia (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sono diciassette i punti che in classifica dividono queste due squadre. Tantissimi se pensiamo che siamo solamente alla giornata numero 14. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Sandefjord-Bodø/Glimt: hanno ripreso la marcia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pronostico Sandefjord-Bodo/Glimt: hanno ripreso la marciaIl Bodo/Glimt ha ripreso la sua marcia nel campionato norvegese, mentre il Sandefjord si prepara ad affrontare la quindicesima giornata.

Pronostico KFUM Oslo-Bodø/Glimt: colpaccio senza tre titolarissimiDomenica alle 14:30 si svolgerà la partita tra KFUM Oslo e Bodø/Glimt, valida per la tredicesima giornata dell’Eliteserien.