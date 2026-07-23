Pronostico Sandefjord-Bodo Glimt | hanno ripreso la marcia

Sandefjord-BodoGlimt è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico Sta arrivando anche il Bodo, scontato. Una squadra del genere, dopo un avvio un po’ così, è tornata a fare punti e macinare partite. Adesso è seconda in classifica la truppa giallonera, ad un solo punto dal Viking che tra le altre cose ha pure una partita in più. Insomma, c’è aria di sorpasso, se non subito ma prossimamente. Pronostico Sandefjord-BodoGlimt: hanno ripreso la marcia (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sono diciassette i punti che in classifica dividono queste due squadre. Tantissimi se pensiamo che siamo solamente alla giornata numero 14. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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