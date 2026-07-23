Pronostico Sandefjord-Bodo Glimt | hanno ripreso la marcia

Da ilveggente.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il BodoGlimt ha ripreso la sua marcia nel campionato norvegese, mentre il Sandefjord si prepara ad affrontare la quindicesima giornata. La partita si svolgerà tra le due formazioni, con il Bodo che si presenta come favorito. La squadra ospite ha recentemente migliorato le sue prestazioni, mentre il Sandefjord cerca di invertire il trend negativo. La sfida si giocherà in trasferta per il BodoGlimt, che punta a consolidare la posizione in classifica.

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Sandefjord-BodoGlimt è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico  Sta arrivando anche il Bodo, scontato. Una squadra del genere, dopo un avvio un po’ così, è tornata a fare punti e macinare partite. Adesso è seconda in classifica la truppa giallonera, ad un solo punto dal Viking che tra le altre cose ha pure una partita in più. Insomma, c’è aria di sorpasso, se non subito ma prossimamente. Pronostico Sandefjord-BodoGlimt: hanno ripreso la marcia (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sono diciassette i punti che in classifica dividono queste due squadre. Tantissimi se pensiamo che siamo solamente alla giornata numero 14. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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