La partita tra Corinthians e Remo, valida per la diciannovesima giornata del Brasileirao, si svolgerà venerdì. Dopo sei vittorie consecutive in casa prima della pausa per il Mondiale, il Corinthians ha subito una sconfitta interna. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e le probabili formazioni sono state annunciate. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali assenze o cambiamenti nelle formazioni titolari.

Corinthians-Remo è valida per la diciannovesima giornata del Brasileirao e si gioca venerdì: tv, probabili formazioni, pronostico. Dopo una serie di sei vittorie consecutive in casa tra tutte le manifestazioni, prima dello stop per il Mondiale il Corinthians era incappato in una clamorosa sconfitta interna. Le due gare al rientro hanno però fatto vedere una squadra che rimane su altissimi livelli, visto che sono arrivati due risultati positivi in trasferta. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E contro il Remo penultimo in classifica, la truppa che per molti anni ha dettato legge in Brasile, dovrebbe tornare immediatamente a sorridere anche tra le mura amiche. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Corinthians-Remo: riprendono la marcia

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