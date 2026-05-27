La partita tra Corinthians e Platense si disputa nella sesta giornata della fase a gironi della Copa Libertadores, tra mercoledì e giovedì alle 02:30 italiane. Il match si svolge allo stadio di casa del Corinthians, che si presenta come favorito grazie al vantaggio del fattore campo. Si tratta di un incontro tra due squadre con motivazioni diverse, ma il pronostico indica una possibile prevalenza della squadra di casa. Streaming, statistiche e formazioni disponibili online.

Corinthians-Platense è una partita valida per la sesta giornata della fase a gironi della Copa Libertadores e si gioca nella notte italiana tra mercoledì e giovedì alle 02:30: streaming, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Undici punti in 5 partite, frutto di 3 vittorie e 2 pareggi, sono bastati al Corinthians per staccare il pass per gli ottavi di finale di Copa Libertadores con un turno d’anticipo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Timao di Fernando Diniz, dominatore del gruppo E, è inoltre già certo di chiudere al primo posto, dal momento che la seconda in classifica, il Platense, non può più raggiungere il blasonato club di San Paolo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Corinthians-Platense: il fattore campo prevale sulle motivazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pronostico Alavés-Villarreal: salta il fattore campoVenerdì si svolge la partita tra Alavés e Villarreal, valida per la ventottesima giornata della Liga.

Pronostico Australia-Camerun: decisivo il fattore campoNella fase a gironi della Fifa Series si affrontano Australia e Camerun, due nazionali che si sono sfidate una sola volta in passato.

Argomenti più discussi: Pronostico Corinthians-Platense: analisi e probabili formazioni 27/05/2026 Copa Libertadores; Pronostico Corinthians - Platense: analisi e quote; Corinthians SP - Platense Pronostico e confronto quote 28.05.2026; Pronostici 27 maggio 2026 (ultima giornata Libertadores +….

Pronostici Copa Libertadores, Penarol-Corinthians: per i bookie è un vero rebus! La chiave è…La formazione uruguaiana, infatti, è ultima in classifica con due soli punti all’attivo mentre l’undici brasiliano è in cima alla graduatoria con 3 lunghezze di vantaggio sul Platense (che ha disputat ... tuttosport.com