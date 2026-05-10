Domenica si disputa la partita tra Corinthians e Sao Paulo, valida per la quindicesima giornata del campionato brasiliano. L'incontro si svolgerà in un orario prestabilito e sarà trasmesso in televisione. Le formazioni probabili sono state annunciate, e il pronostico della gara è stato già formulato. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti importanti in questa fase del torneo.

Corinthians-Sao Paulo è una partita della quindicesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica: tv, probabili formazioni, pronostico. Sono due squadre che stanno bene, Corinthians e Sao Paulo. Due squadre che, però, hanno una posizione di classifica completamente diversa. I padroni di casa, addirittura, in questo momento sarebbero retrocessi (anche se alla fine non sarà così), gli ospiti invece sono al quarto posto, anche se difficilmente potranno riprendere quelle che stanno davanti. In moltissime occasioni, andando a spulciare quelli che sono stati i precedenti, il fattore campo è sempre stato decisivo. Sono pochissime le volte che la squadra che ha giocato in trasferta si è imposta.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Corinthians-Sao Paulo: inizia la scalata

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