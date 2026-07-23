Pronostico Brann-Valerenga | la sorpresa di giornata

Il Brann e il Valerenga si affrontano nella quindicesima giornata del campionato norvegese. Il Valerenga, che ha una partita in meno e due punti in meno rispetto all’avversario, punta a sorprendere in trasferta. La squadra ospite cerca di ottenere un risultato positivo in un match che potrebbe essere decisivo per la classifica. La partita si svolge con le formazioni pronte a scendere in campo.

Brann-Valerenga è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico Il Valerenga, che arriva con una partita in meno a questo match e con due punti in meno, sogna il colpaccio esterno. O la possibilità seria di non perdere. Anche perché il Brann nel corso della settimana è stato impegnato in una gara europea. Quindi qualcosa, sotto l’aspetto fisico e mentale, potrebbe pagare. (Profilo Instagram Brann) – Ilveggente.it Una situazione che gli ospiti come detto vogliono in un certo modo sfruttare. I tre punti permetterebbero il sorpasso in classifica e non è una cosa di poco conto. Anzi. Certo, è complicato in ogni caso: il Brann rimane una delle squadre più importanti della Norvegia e ha delle qualità importanti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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