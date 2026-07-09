Pronostico Tromso-Valerenga | rimanere agganciati in alto

Da ilveggente.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel campionato norvegese, la partita tra Tromso e Valerenga si gioca nella tredicesima giornata. Il Tromso, con alcune partite in più rispetto alla squadra in testa alla classifica, si trova a due punti dalla vetta. La formazione ospite, Valerenga, cerca di mantenere la posizione in classifica. La partita rappresenta un’occasione per entrambe di rimanere agganciate alle zone alte della classifica.

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Tromso-Valerenga è una partita valida per la tredicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico  Il Tromso, nonostante abbia un paio di partite in più rispetto al Viking che guida la classifica del campionato norvegese, si trova comunque a due punti dalla vetta. Sì, è una graduatoria un po’ falsata al momento, ma ci sono buone sensazioni. (AnsaFoto) – Ilveggente.it L’obiettivo dei padroni di casa ovviamente è quello di rimanere, intanto, agganciati alla vetta con una vittoria sul Valerenga. E poi cercare di fare rimanere dietro, almeno per un altro poco di tempo, il Bodo. Non è un compito difficile, almeno in questo sabato, visto che gli ospiti sono una squadra di metà classifica (14 punti in 111 giornate) e non hanno quasi mai dati la sensazione fino al momento di poter aspirare a chissà che cosa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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