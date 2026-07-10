La partita tra Brann e Start, valida per la tredicesima giornata del campionato norvegese, rappresenta un’opportunità di risalita per il Brann. La sfida si svolge in un momento in cui il team cerca di migliorare la propria posizione in classifica. La partita si svolge in un contesto di equilibrio tra le due squadre, con il Brann che punta a ottenere i tre punti per rilanciarsi. Non sono stati ancora comunicati dettagli su formazioni e pronostici ufficiali.

Brann-Start è una partita valida per la tredicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico L’occasione per la rinascita per il Brann. Una sola vittoria nelle ultime cinque uscite. Non il massimo per un club che di solito lotta per posizioni diverse. Ma arriva la domenica giusta, visto che parliamo di un match contro l’ultima della classe. (Profilo Instagram Brann) – Ilveggente.it Sette punti in dodici partite giocate per lo Start. Fanalino di coda di questo campionato al campionato con già un “buon margine” rispetto a quella che è la zona salvezza. Nel senso che è complicato, qualora non arrivasse un cambio di passo, riuscire a rimanere nel massimo campionato norvegese. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Brann-Start: comincia la risalita

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