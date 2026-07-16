La partita tra Botafogo e Santos si svolge venerdì nella diciannovesima giornata del Brasileirao. È prevista la presenza di attaccanti come principali protagonisti, considerando le formazioni probabili. Entrambe le squadre sono classificate in posizioni inferiori rispetto alla loro tradizione nel campionato. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e rappresenta un confronto tra due club storici del calcio brasiliano.

Botafogo-Santos è una partita della diciannovesima giornata del Brasileirao e si gioca venerdì: tv, probabili formazioni, pronostico. Due nobili del calcio brasiliano che occupano posizioni di classifica non consone a quello che è lo spessore che tutti noi riconosciamo. Il Botafogo, con 22 punti, è più vicino alla zona retrocessione che alla Libertadores. Il Santos, che di punti ne ha uno in meno, addirittura, rischia grosso. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non solo per il blasone che è sempre stato sotto gli occhi di tutti, ma anche per le rose che queste due squadre possono mettere a disposizione la classifica è davvero ridicola. Tutta colpa di un inizio di annata davvero brutto, con nessuna possibilità di riuscire a tirare fuori delle situazioni ottimali per restare fuori dalle sabbie mobili. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Botafogo-Santos: gli attaccanti fanno la differenza

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