In casa Pro Patria si fa strada un nuovo nome per il futuro della società, quello dell’imprenditore Travagin. I tempi di incertezza sembrano ormai destinati a concludersi, e il quadro appare più definito: a meno di sorprese, la squadra dovrà ripartire dalla Serie D. La situazione attuale si sta delineando in modo più chiaro, con l’attenzione rivolta alle decisioni che verranno prese nei prossimi giorni. La società si prepara a un nuovo capitolo, anche se ancora senza conferme ufficiali.

Il tempo delle attese sta per finire e in casa Pro Patria il quadro appare sempre più chiaro: salvo clamorosi colpi di scena, i tigrotti dovranno ripartire dalla Serie D. Le speranze di un nuovo ripescaggio tra i professionisti si stanno infatti riducendo drasticamente, mentre sul fronte societario arriva un’altra frenata pesante. Estrella Football Group, il gruppo olandese che nelle ultime settimane aveva manifestato l’intenzione di rilevare la maggioranza del club biancoblù, sarebbe infatti pronto a ritirare la propria offerta dopo i mancati sviluppi nella trattativa con l’attuale proprietà. a struttura guidata da Xander Czaikowski, ex Ceo del Pec Zwolle, avrebbe atteso invano una risposta definitiva da parte di Patrizia Testa, titolare del 51% delle quote e ormai orientata da tempo al disimpegno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Svolta in casa Pro Patria. Spunta un nome nuovo per il futuro della società. È l’imprenditore Travagin

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