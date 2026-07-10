Serie D Pro Patria il diktat del presidente Travagin | Ho iscritto la squadra | adesso tocca a Finnat
Il presidente della Pro Patria ha confermato di aver completato l’iscrizione della squadra alla Serie D, seguendo le procedure concordate con il sindaco. Ha aggiunto che ora spetta a Finnat, probabilmente un soggetto o ente coinvolto, adempiere ai propri obblighi. La comunicazione si focalizza sul rispetto delle procedure e sulla responsabilità attribuita a Finnat nel processo. Non sono stati forniti ulteriori dettagli su eventuali scadenze o impegni specifici.
"Ho iscritto la Pro Patria, ho fatto tutte le procedure come stabilito dall’accordo in comune con il sindaco Antonelli: ora tocca a Finnat fare la propria parte". Così Giancarlo Travagin, presidente della Pro Patria, a proposito dell’iscrizione in Serie D che scade oggi. Un passaggio burocratico cruciale, formalizzato proprio sul filo del rasoio, che evita al club un drammatico vuoto sportivo, ma che non cancella affatto le nubi che si addensano sul futuro societario. La piazza calcistica bustocca vive ore di profonda apprensione e guarda con incertezza alle prossime mosse della dirigenza. Non si sa come si risolverà il rapporto interno al club con il socio di minoranza Luca Bassi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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