Serie D Pro Patria il diktat del presidente Travagin | Ho iscritto la squadra | adesso tocca a Finnat

Notizia in breve

Il presidente della Pro Patria ha confermato di aver completato l’iscrizione della squadra alla Serie D, seguendo le procedure concordate con il sindaco. Ha aggiunto che ora spetta a Finnat, probabilmente un soggetto o ente coinvolto, adempiere ai propri obblighi. La comunicazione si focalizza sul rispetto delle procedure e sulla responsabilità attribuita a Finnat nel processo. Non sono stati forniti ulteriori dettagli su eventuali scadenze o impegni specifici.