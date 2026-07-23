La Prisma Taranto Volley ha annunciato l’ingaggio di Luca Susco, libero classe 2003, che torna a giocare nella sua città. Susco, originario di Taranto, si riunisce al fratello Alessio nella squadra rossoblù. La società sta completando il roster in vista del campionato di Serie C, senza ulteriori dettagli su altri acquisti o cambi. La formazione si prepara alla prossima stagione con l’obiettivo di migliorare il rendimento in campionato.

Tarantini Time Quotidiano La Prisma Taranto Volley aggiunge un nuovo tassello al roster in vista del prossimo campionato di Serie C. La società rossoblù ha ufficializzato l’ingaggio del libero Luca Susco, tarantino classe 2003, che torna a giocare nella sua città e ritroverà in squadra il fratello Alessio. Cresciuto nel settore giovanile della Materdomini, Susco ha iniziato il proprio percorso tra Serie D e campionati giovanili, conquistando nel 20182019 lo scudetto al Trofeo delle Regioni con la rappresentativa pugliese. Negli anni successivi ha proseguito la sua crescita in Serie B con la stessa Materdomini, arricchendo il proprio palmarès con lo scudetto Under 19 nella stagione 20212022. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - Prisma Taranto Volley, Luca Susco è il nuovo libero: ritorna nella sua città insieme al fratello Alessio

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