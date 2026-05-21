Rai 2 | Bova D’Alessio De Luca Sossai e il fratello di Sal tra gli ospiti di mezzanotte a Paradise lo show di Vicedomini
Venerdì 22 maggio, su Rai 2 alle ore 00:00, va in onda la puntata di Paradise, lo show condotto da Vicedomini. Tra gli ospiti del programma ci sono l’attore Raoul Bova, il cantautore Gigi D’Alessio e lo scrittore Erri De Luca. Sono inoltre stati annunciati anche altri partecipanti, tra cui il fratello di Sal e alcuni personaggi di rilievo nel panorama televisivo e culturale italiano. La trasmissione si svolge in una fascia oraria tarda, con un pubblico che si collega per ascoltare interviste e approfondimenti.
Raoul Bova, Gigi D’Alessio ed Erri De Luca sono tra gli ospiti di Paradise, in onda su Rai 2 venerdì 22 maggio a mezzanotte. Il late show di Pascal Vicedomini celebra il successo internazionale di Sal Da Vinci, omaggia Lucio Dalla e accende i riflettori sul cinema internazionale da Cannes, sulla musica partenopea alla vigilia dell’evento di Verona pro Unesco e sui giovani protagonisti della società contemporanea. Prosegue così la nuova versione “on the road” del programma nella Penisola che, dopo le tappe di Roma, Bari, Napoli, Verona e Bologna, sbarca a Torino. A proposito del successo globale del brano “per sempre sì”, Paradise accoglie in il fratello di Sal Da Vinci (Francesco Sorrentino, alias Da Vinci), insieme a un altro amatissimo interprete della musica napoletana, Gigi Finizio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Sullo stesso argomento
Paradise torna su Rai2 nel mito di Fellini, venerdì 20 marzo a mezzanotte, da Cinecittà, lo show di Pascal Vicedomini riparte con Noa, Falchi e NouriROMA, 19 MAR – Torna su Rai 2 Paradise – La finestra sullo showbiz, il late night show ideato, prodotto e condotto da Pascal Vicedomini, giunto alla...
Rai2: Calà, Testi e Ristori ospiti di Vicedomini a Paradise. Appuntamento di mezzanotte a VeronaJerry Calà, Fabio Testi e Alessandro Ristori sono tra i protagonisti della quinta puntata di Paradise, in onda da Verona, oggi a mezzanotte su Rai2.
Fantacasting cinemotore al Il paradiso delle signore daily 9 arriva.. ## SERIE RAI - Il 25 maggio verrà battuto il primo ciak de Il paradiso delle signore daily 9 - Si gira fino al 2027 Secondo cinemotore tra le new entry ci sarà.. Lavinia Longhi Cinemotore ha g facebook
Flavio Insinna e Bianca Balti conducono i Premi #DaviddiDonatello Tra gli ospiti Matthew Modine Stefania Sandrelli Annalisa Raoul Bova Margherita Vicario Arisa Francesca Michielin Tommaso Paradiso Angela Finocchiaro Nino Frassica Mer 6/5 su #Rai1 x.com
Paradise su Rai 2, anticipazioni venerdì 22 maggio: tra gli ospiti Raoul Bova, Gigi D'Alessio ed Erri De LucaRaoul Bova, Gigi D’Alessio ed Erri De Luca sono tra gli ospiti di Paradise, in onda su Rai 2 venerdì 22 maggio a mezzanotte. Il late show ... msn.com
Raoul Bova avrebbe presentato i figli a Beatrice Arnera! reddit