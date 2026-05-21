Rai 2 | Bova D’Alessio De Luca Sossai e il fratello di Sal tra gli ospiti di mezzanotte a Paradise lo show di Vicedomini

Da ildenaro.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 22 maggio, su Rai 2 alle ore 00:00, va in onda la puntata di Paradise, lo show condotto da Vicedomini. Tra gli ospiti del programma ci sono l’attore Raoul Bova, il cantautore Gigi D’Alessio e lo scrittore Erri De Luca. Sono inoltre stati annunciati anche altri partecipanti, tra cui il fratello di Sal e alcuni personaggi di rilievo nel panorama televisivo e culturale italiano. La trasmissione si svolge in una fascia oraria tarda, con un pubblico che si collega per ascoltare interviste e approfondimenti.

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Raoul Bova, Gigi D’Alessio ed Erri De Luca sono tra gli ospiti di Paradise, in onda su Rai 2 venerdì 22 maggio a mezzanotte. Il late show di Pascal Vicedomini celebra il successo internazionale di Sal Da Vinci, omaggia Lucio Dalla e accende i riflettori sul cinema internazionale da Cannes, sulla musica partenopea alla vigilia dell’evento di Verona pro Unesco e sui giovani protagonisti della società contemporanea. Prosegue così la nuova versione “on the road” del programma nella Penisola che, dopo le tappe di Roma, Bari, Napoli, Verona e Bologna, sbarca a Torino. A proposito del successo globale del brano “per sempre sì”, Paradise accoglie in il fratello di Sal Da Vinci (Francesco Sorrentino, alias Da Vinci), insieme a un altro amatissimo interprete della musica napoletana, Gigi Finizio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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