Rai 2 | Bova D’Alessio De Luca Sossai e il fratello di Sal tra gli ospiti di mezzanotte a Paradise lo show di Vicedomini

Venerdì 22 maggio, su Rai 2 alle ore 00:00, va in onda la puntata di Paradise, lo show condotto da Vicedomini. Tra gli ospiti del programma ci sono l’attore Raoul Bova, il cantautore Gigi D’Alessio e lo scrittore Erri De Luca. Sono inoltre stati annunciati anche altri partecipanti, tra cui il fratello di Sal e alcuni personaggi di rilievo nel panorama televisivo e culturale italiano. La trasmissione si svolge in una fascia oraria tarda, con un pubblico che si collega per ascoltare interviste e approfondimenti.

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