Principio d’incendio al deposito degli autobus Vigili del fuoco al lavoro

Da ilgiorno.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 13.40 di ieri si è sviluppato un principio d’incendio sul tetto del deposito autobus in via Peppino Impastato, a San Donato, vicino al terminal della M3. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. Non sono stati segnalati feriti o intossicazioni. L’incendio ha interessato una parte del tetto, mentre le cause sono ancora da chiarire. Le operazioni di spegnimento sono terminate poco dopo.

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Un principio d‘incendio si è sviluppato alle 13.40 di ieri sul tetto del deposito degli autobus dell’ Atm, in via Peppino Impastato a San Donato, a poche decine di metri dal terminal della M3. Una fiammata, e del fumo, si sono sprigionati da un gruppo di pannelli fotovoltaici posti a copertura, su una porzione di circa 20 metri quadrati. Notata l’anomalia, sono stati alcuni operai dell’azienda a dare l’allarme. Le prime a cercare d’intervenire, con gli estintori, sono state le squadre di emergenza della stessa Atm; subito dopo sono arrivati i vigili del fuoco che, intervenuti con 4 mezzi, in breve tempo hanno riportato la situazione alla normalità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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