Un incendio si è sviluppato in un deposito Bartolini a Milano, interessando uno dei due capannoni principali. Nel video diffuso dai Vigili del fuoco si sentono esplosioni provenire dall’interno della struttura. Le fiamme si sono estese su un’ampia zona, mentre la palazzina uffici non risulta coinvolta dal rogo. Le operazioni di spegnimento sono in corso.

Le fiamme stanno interessando una vasta area e precisamente uno dei due capannoni centrali del deposito Bartolini. Per ora resta non coinvolta dal rogo la palazzina uffici. Le operazioni di soccorso sono molto complesse con cinque squadre al lavoro per circoscrivere le fiamme. Non si registrano al momento persone coinvolte. Il 22-23-24 giugno, esce in sala il documentario Vittorio De Sica – La vita in scena diretto da Francesco Zippel. Il film. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - L'incendio al deposito Bartolini a Milano: rumore di esplosioni dall'interno nel video dei Vigili del fuoco

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