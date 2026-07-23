Un minorenne è stato fermato in relazione all’omicidio di un 19enne a Bari Sardo. La vittima è stata colpita con diverse coltellate dopo un litigio scoppiato a seguito di un incidente stradale, quando aveva investito una ragazza di 22 anni. L'agguato si è verificato in strada, poco dopo l’incidente, e la lite si è trasformata in un'aggressione mortale. La polizia ha fermato il minorenne coinvolto nell’episodio.

C'è un fermo per l’omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada, a Bari Sardo, al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri della Compagnia di Lanusei e del Comando provinciale di Nuoro, hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita: è indiziato di omicidio. Secondo i riscontri dei militari, tuttora in fase di accertamento, intorno alle 18 di ieri Simone Concas, alla guida della sua Ranault Clio, avrebbe investito volontariamente la ragazza, una studentessa universitaria residente in un paese vicino, mentre lei passeggiava nei pressi del campo sportivo di Bari Sardo con il suo fidanzato. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Prima l'agguato con l'auto, poi la vendetta: 19enne ucciso a coltellate a Bari Sardo, fermato un minorenne

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