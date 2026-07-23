Omicidio di Bari Sardo un 19enne investe l’ex fidanzata e viene ucciso a coltellate Fermato un minorenne

Notizia in breve

Un minorenne è stato arrestato in relazione all’omicidio di un 19enne avvenuto a Bari Sardo. Il giovane è accusato di aver ferito con coltellate il ragazzo, che è morto poco dopo tra le braccia dei soccorritori. L’episodio si è verificato il 23 luglio 2026. La polizia ha fermato il minorenne e sta indagando per chiarire le modalità dell’aggressione e i motivi dell’evento.