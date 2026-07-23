Omicidio di Bari Sardo un 19enne investe l’ex fidanzata e viene ucciso a coltellate Fermato un minorenne
Un minorenne è stato arrestato in relazione all’omicidio di un 19enne avvenuto a Bari Sardo. Il giovane è accusato di aver ferito con coltellate il ragazzo, che è morto poco dopo tra le braccia dei soccorritori. L’episodio si è verificato il 23 luglio 2026. La polizia ha fermato il minorenne e sta indagando per chiarire le modalità dell’aggressione e i motivi dell’evento.
Nuoro, 23 luglio 2026 – È stato fermato un ragazzo minorenne, accusato di aver accoltellato il 19enne Simone Concas, morto tra le braccia dei soccorritori con una ferita alla pancia e una alla schiena. Il minore sarebbe il fratello della ragazza investita poco prima dall'auto di Concas. Un efferato delitto che potrebbe rivelare una tragedia ancora più grande quello consumato ieri pomeriggio a Bari Sardo, nell’Ogliastra. Secondo quando sta emergendo in queste ore – come riportato anche dall’ Unione Sarda – sembrerebbe, infatti, che l’omicidio sia avvenuto per una vendetta passionale. Poco prima di essere ucciso, Simone Concas avrebbe cercato di investire con la sua auto la una ragazza di 22 anni, la sua ex fidanzata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Investe una coppia e accoltella Simone: ucciso a soli 19 anni
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