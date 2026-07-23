Luigi “Luca” Esposito è stato ucciso dopo aver subito un pestaggio, asfissiato con violenza e infine dato alle fiamme in un’area isolata di campagna. Le indagini si concentrano su chi possa aver commesso il delitto e sul movente dietro l’omicidio. La vittima è stata trovata in un terreno agricolo abbandonato, dove si sono svolti i rilievi investigativi. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sospetti o motivazioni specifiche.

Massacrato di botte, ucciso per asfissia meccanica violenta e poi dato alle fiamme in un terreno agricolo isolato nelle campagne di Eboli. È il quadro che emerge dai primi risultati dell’autopsia sul corpo di Luigi “Luca” Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita nella mattinata di domenica 19 luglio in un terreno agricolo in provincia di Salerno. Un delitto che continua a presentare molti interrogativi: non c’è ancora un movente, non ci sono indagati e restano aperti numerosi fronti investigativi. Secondo quanto emerso dall’esame autoptico, la causa della morte sarebbe riconducibile a un’asfissia meccanica violenta, provocata da uno strangolamento o da uno strozzamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Prima il pestaggio, poi l’asfissia e quindi le fiamme, così è morto Luigi “Luca” Esposito. Le indagini su killer e movente

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