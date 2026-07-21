Luca Esposito e le ossa rotte in tutto il corpo | l’ipotesi del pestaggio prima delle fiamme Cosa non torna nella morte del giornalista
Il corpo di un giornalista di 53 anni è stato ritrovato carbonizzato in un edificio a Eboli tra sabato e domenica. I primi esami hanno evidenziato numerose fratture sullo scheletro, ma nessuna traccia di ferite da arma da fuoco. La morte risale probabilmente prima dell’incendio, che ha distrutto la scena. Le autorità stanno investigando per chiarire le cause delle lesioni e le circostanze che hanno portato alla morte. Nessun dettaglio è stato ancora confermato riguardo a eventuali responsabilità o moventi.
I primi esami sul corpo di Luigi “ Luca ” Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato ad Eboli nella notte tra sabato e domenica, hanno rivelato diverse fratture sullo scheletro ma nessuna ferita da proiettile. L’esito della Tac spinge chi indaga a ipotizzare che l’uomo possa aver subito un violento pestaggio da parte di più persone prima di morire. Risposte più certe arriveranno con l’autopsia, disposta per oggi pomeriggio all’ospedale di Eboli. Le sorelle della vittima, Ida e Francesca Esposito, hanno detto di essere « sotto shock » e di sperare ancora che i resti non appartengano al fratello. I dubbi sull’arma e sul luogo del delitto . 🔗 Leggi su Open.online
Notizie e thread social correlati
Luca Esposito, il giornalista trovato carbonizzato a Eboli: aveva ossa rotte in tutto il corpoIl corpo di Luca Esposito, trovato carbonizzato in una zona di campagna a Eboli, presentava numerose ossa rotte in tutto il corpo, dal cranio alle...
Misteriosa morte del giornalista Luigi (Luca) Esposito: esecuzione e cadavere dato alle fiamme. Le prime ipotesiIl corpo di un giornalista è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo di Eboli, in provincia di Salerno.
Temi più discussi: Giornalista ucciso nel Salernitano, attesa per l'esito dell'autopsia; Luca Esposito e il lavoro millantato per l’Arpac: è il movente dell’omicidio?; Giallo di Eboli, ucciso il giornalista Luca Esposito: il mistero del falso lavoro all'Arpac; Eboli, ucciso il giornalista sportivo Luca Esposito: il corpo dato alle fiamme.
SET TV. . Omicidio di Luca Esposito, proseguono le indagini. facebook
Il dolore per la perdita di Luca Esposito, il giornalista ucciso a Eboli, continua a farsi sentire. Mary Esposito, sua migliore amica, ricorda il legame speciale e chiede giustizia per questo… Approfondisci sul sito o su Liratv Play #eseiprotagonista #omicidio #a x.com
Luca Esposito, è il giorno dell'autopsia per il giornalista ucciso e dato alle fiammeIniziata all’ospedale di Eboli l’autopsia sulla salma di Luigi Luca Esposito, il giornalista sportivo 53enne ritrovato ... msn.com
Ucciso il giornalista Luca Esposito, il corpo trovato carbonizzato a EboliProseguono a tutto campo le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura di Salerno, sull'omicidio di Luigi 'Luca' Esposito, 53 anni, il giornalista sportivo ucciso e poi carbonizzato nelle camp ... rainews.it
James Gunn licenziato? Non ancora — ma gli insider dicono che è caccia aperta mentre Snyder, Affleck e McQuarrie circolano attorno alla DC (Esclusivo) reddit