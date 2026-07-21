Luca Esposito e le ossa rotte in tutto il corpo | l’ipotesi del pestaggio prima delle fiamme Cosa non torna nella morte del giornalista

Notizia in breve

Il corpo di un giornalista di 53 anni è stato ritrovato carbonizzato in un edificio a Eboli tra sabato e domenica. I primi esami hanno evidenziato numerose fratture sullo scheletro, ma nessuna traccia di ferite da arma da fuoco. La morte risale probabilmente prima dell’incendio, che ha distrutto la scena. Le autorità stanno investigando per chiarire le cause delle lesioni e le circostanze che hanno portato alla morte. Nessun dettaglio è stato ancora confermato riguardo a eventuali responsabilità o moventi.