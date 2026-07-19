Il corpo di un giornalista è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo di Eboli, in provincia di Salerno. La polizia sta indagando su questa morte, considerata da alcune fonti come un possibile omicidio con successiva esecuzione e combustione del cadavere. Il giornalista, noto per il suo stile provocatorio e le sue posizioni spesso scomode, era conosciuto per aver difeso le sue idee in modo deciso. Le autorità stanno analizzando le cause e le circostanze del decesso.

Scomodo, mai banale, provocatorio, in grado di suscitare reazioni anche forti negli interlocutori quando difendeva le sue idee. Chi conosceva bene Luigi Esposito, che si firmava Luca Esposito, ipotizza un omicidio per vendetta dopo il ritrovamento del suo cadavere carbonizzato in un terreno agricolo nel comune di Eboli (Salerno). Luca Esposito (all’anagrafe Luigi), 53 anni, giornalista sportivo originario di Nocera inferiore, si occupava di sport e di calcio, dirigeva un sito sulla Salernitana ma era anche un dirigente di Arpa Campania. Laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, era appassionato da sempre di sport. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola (i carabinieri avrebbero recuperato dei bossoli) e poi dato alle fiamme tra la vegetazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Misteriosa morte del giornalista Luigi (Luca) Esposito: esecuzione e cadavere dato alle fiamme. Le prime ipotesi

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Caso Epstein, le foto della morte in carcere - 1mattina News 05/02/2026

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Luca Esposito ucciso a colpi d'arma da fuoco a Eboli, il corpo del giornalista sportivo dato alle fiamme: cadavere carbonizzato. I colleghi: «Difendeva le sue idee»Il corpo di un uomo completamente carbonizzato è stato trovato in un terreno agricolo nella periferia di Eboli.

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