Carburanti la risalita dei prezzi Il pieno è sempre un salasso Ora costa tra 5 e 6 euro in più

Da lanazione.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I prezzi dei carburanti sono aumentati di circa 5-6 euro al pieno negli ultimi giorni. In Umbria, benzina e gasolio sono ancora tra i meno costosi in Italia, ma gli automobilisti devono affrontare comunque un aumento delle spese. I prezzi alla pompa si sono alzati rapidamente, rendendo più oneroso il rifornimento. La variazione si è verificata in un breve arco di tempo, senza indicazioni di riduzioni imminenti.

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In Umbria benzina e gasolio restano tra i meno cari d’Italia, ma anche qui gli automobilisti devono fare i conti con una stangata che si è fatta sentire nel giro di pochi giorni. È questa la fotografia scattata dall’Unione Nazionale Consumatori sui dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Partendo proprio dall’Umbria, il prezzo medio del gasolio in modalità self service è arrivato a 2 euro al litro, ventesimo posto nella classifica nazionale, davanti soltanto alle Marche (1,994 euro). Ben lontani dai record di Bolzano (2,051 euro), della Sicilia (2,039) e del Friuli Venezia Giulia (2,038), che guidano la graduatoria delle regioni più care. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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