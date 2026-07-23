Prezzi benzina e diesel in rapida salita | la corsa sfrenata dei costi alla pompa

I prezzi di benzina e diesel continuano a salire rapidamente, seguendo l’aumento delle quotazioni internazionali del petrolio. Il Brent è arrivato a 94 dollari al barile. La benzina ha raggiunto il livello più alto dal 21 maggio, mentre il gasolio dal 29 aprile. Le variazioni dei prezzi dipendono direttamente dall’andamento dei mercati petroliferi.

Non si ferma la corsa dei prezzi dei carburanti alla pompa, sulla scia dei forti rialzi delle quotazioni petrolifere internazionali: Brent a 94 dollari, quotazione della benzina al massimo dal 21 maggio, quotazione del gasolio al massimo dal 29 aprile. Tornando al pieno in Italia, il diesel a 2,14 eurolitro è al massimo dal 15 aprile, la benzina a 1,96 al massimo dal 28 maggio. Questa mattina 23 luglio il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,957 eurol per la benzina (+8 millesimi rispetto a ieri), 2,141 eurol per il gasolio (+17), 0,744 eurol per il Gpl (-1) e 1,586 eurokg per il metano (+5). 🔗 Leggi su Iltempo.it

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