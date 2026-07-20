Non si ferma la salita di benzina e diesel | i nuovi massimi dei prezzi alla pompa

Da iltempo.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I prezzi di benzina e diesel continuano a salire, raggiungendo nuovi massimi. Il prezzo del Brent supera gli 88 dollari al barile, mentre i prezzi alla pompa del diesel sono i più alti dal 20 aprile e quelli della benzina dal 2 giugno. La tendenza al rialzo si mantiene stabile, con i carburanti che registrano aumenti consecutivi.

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Ancora in deciso rialzo le quotazioni dei prodotti raffinati, mentre il barile supera di slancio gli 88 dollari (Brent). Salgono ancora i prezzi dei carburanti alla pompa: diesel al massimo dal 20 aprile, benzina dal 2 giugno. Questa mattina 20 luglio il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,935 eurol per la benzina (+15 millesimi rispetto a venerdì), 2,091 eurol per il gasolio (+32), 0,747 eurol per il Gpl (-1) e 1,571 eurokg per il metano (+4). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,025 eurol per la benzina (+15), 2,164 eurol per il gasolio (+30), 0,880 eurol per il Gpl (-1) e 1,590 eurokg per il metano (+1). 🔗 Leggi su Iltempo.it

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