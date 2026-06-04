benzina e diesel si avvicina la fine degli sconti sulle accise ma calano i costi alla pompa

Prezzi dei carburanti ancora in calo mentre si avvicina la fine del taglio delle accise, prevista al momento per il 6 giugno. In base ai dati del Mimit aggiornati al 4 giugno, il prezzo medio nazionale del diesel self è 1,988 eurolitro (rispetto a 1,994 eurolitro del 3 giugno) e quello della benzina self è 1,930 eurolitro (contro 1,934 del 3 giugno). Tornano a salire invece, in particolare sul diesel, le quotazioni internazionali dei raffinati. Venendo al dettaglio dei prezzi per compagnie e pompe bianche, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 3 giugno, i prezzi medi della benzina in modalità self praticati dalle compagnie sono tra 1,926 e 1,950 eurolitro (no logo 1,942). 🔗 Leggi su Iltempo.it

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