Venerdì a Milano e in Lombardia si prevede tempo soleggiato con cielo poco nuvoloso e temperature massime di circa 31°C, mentre il minimo si attesterà intorno ai 21°C. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di alta pressione. Domenica il tempo sarà più instabile, con possibili temporali.

Venerdì, a Milano ci sarann0 generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso, in un contesto di alta pressione prevalente. La temperatura più alta toccherà i 31°C, la più bassa scenderà a 21°C. Anche sul resto della Lombardia ci sarà bel tempo e un caldo diurno accettabile. Poche novità per sabato, a Milano e su gran parte della regione ci sarà il bel tempo, mentre sui settori alpini arriveranno dei temporali a partire dal pomeriggio. Temperature che non subiranno grosse variazioni. Di giorno si toccheranno 31°C circa, poco prima dell'alba circa 20°C. Domenica, a Milano ci sarà un temporale anche forte al mattino, poi più sole. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Previsioni venerdì 24 luglio, a Milano e in Lombardia sole e caldo. Domenica tempo più instabile con temporali

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