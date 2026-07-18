Previsioni meteo domenica 19 luglio Milano con il sole instabile nel resto della Lombardia

Domenica 19 luglio, a Milano si prevede una giornata soleggiata con temperature che raggiungeranno i 34 gradi all'ombra. Nel resto della Lombardia, il cielo sarà instabile e le condizioni meteo varieranno, con possibili rovesci. La pressione atmosferica è in calo, contribuendo alla stabilità del tempo in città e all’instabilità nelle aree periferiche. La temperatura minima sarà di circa 24 gradi.

La pressione inizia a diminuire sulla Lombardia. Domenica 19 luglio, a Milano sarà una giornata soleggiata e calda. La temperatura più alta toccherà i 34 gradi all'ombra, la più bassa sarà tropicale con circa 24 gradi. Sul resto della regione il tempo tenderà a peggiorare sui settori orientali con l'arrivo di temporali dal tardo pomeriggio. Lunedì 20 luglio, a Milano, primissime ore con un possibile temporale, poi si rasserena. Atmosfera spiccatamente instabile sul resto della Lombardia con improvvisi temporali seguiti da un miglioramento. . 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Domenica 12 aprile 2026

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