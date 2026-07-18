Previsioni meteo domenica 19 luglio Milano con il sole instabile nel resto della Lombardia

Da milano.corriere.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domenica 19 luglio, a Milano si prevede una giornata soleggiata con temperature che raggiungeranno i 34 gradi all'ombra. Nel resto della Lombardia, il cielo sarà instabile e le condizioni meteo varieranno, con possibili rovesci. La pressione atmosferica è in calo, contribuendo alla stabilità del tempo in città e all’instabilità nelle aree periferiche. La temperatura minima sarà di circa 24 gradi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La pressione inizia a diminuire sulla Lombardia. Domenica 19 luglio, a Milano sarà una giornata soleggiata e calda. La temperatura più alta toccherà i 34 gradi all'ombra, la più bassa sarà tropicale con circa 24 gradi. Sul resto della regione il tempo tenderà a peggiorare sui settori orientali con l'arrivo di temporali dal tardo pomeriggio.  Lunedì 20 luglio, a Milano, primissime ore con un possibile temporale, poi si rasserena. Atmosfera spiccatamente instabile sul resto della Lombardia con improvvisi temporali seguiti da un miglioramento. . 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Domenica 12 aprile 2026

Video Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Domenica 12 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Previsioni meteo venerdì 17 luglio, a Milano e in Lombardia sole e caldo. Temporali su Alpi e Prealpi. Nel weekend tempo più instabileVenerdì a Milano il cielo sarà sereno e il termometro raggiungerà i 35°C nel pomeriggio.

Previsioni meteo mercoledì 15 luglio, a Milano e in Lombardia bel tempo ma temporali a sera. Giovedì torna il soleMercoledì 15 luglio a Milano il cielo sarà in prevalenza sereno durante il giorno, ma in serata e nella notte arriveranno temporali intensi.

Temi più discussi: Meteo, Italia tra caldo e temporali: le previsioni per il weekend; Meteo Genova e Liguria: le previsioni per il weekend (e i bollini per il caldo); Rinfrescata da domenica 19 luglio, arriva una pausa del grande caldo; Meteo, stop all'ondata di caldo: da domenica 19 luglio sensibile calo termico.

previsioni meteo domenica 19Meteo, stop all'ondata di caldo: da domenica 19 luglio sensibile calo termicoNelle prossime ore rischio di forti temporali, nubifragi e intense raffiche di vento al Nord. Giovedì ancora instabile. Prosegue l'ondata di caldo ma un calo termico è atteso da domenica. Le prevision ... meteo.it

previsioni meteo domenica 19Allerta grandine e temporali estremi al Nord: le previsioni meteo fino a domenica 19 luglioViolenta ondata di calore africano al Centro-Sud, mentre sulla Pianura Padana allerta per forti pioggia, grandine e raffiche di vento ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web