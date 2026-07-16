Venerdì a Milano il cielo sarà sereno e il termometro raggiungerà i 35°C nel pomeriggio. La mattina si partirà con circa 25°C. Su Alpi e Prealpi sono previsti temporali, mentre in città il clima rimarrà stabile e caldo. Nel weekend, invece, si annunciano condizioni più instabili, con possibili rovesci e calo delle temperature.

Venerdì a Milano avremo una giornata soleggiata e calda. La temperatura più alta toccherà i 35°C all'ombra, poco prima dell'alba si registreranno circa 25°C. Sul resto della Lombardia ci sarà sole e caldo in pianura e temporali di calore su Alpi, Prealpi e zone vicine. Nel weekend, la pressione diminuisce un po'. Sabato, a Milano ci sarà ancora una giornata soleggiata e molto calda con 35°C all'ombra verso le 17 e poco prima dell'alba circa 24°C. Sul resto della Lombardia il tempo sarà spiccatamente instabile sui settori orientali dove ci saranno delle precipitazioni, anche temporalesche. Sole altrove.Domenica, a Milano possibili piogge al mattino, poi sarà soleggiato e meno caldo (32°C di giorno). 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Previsioni meteo venerdì 17 luglio, a Milano e in Lombardia sole e caldo. Temporali su Alpi e Prealpi. Nel weekend tempo più instabile

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Previsioni Meteo Italia – Venerdì 10 Luglio 2026

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