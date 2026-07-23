Previsioni meteo di Giuliacci | torna l' anticiclone africano agosto rovente tra afa e grande caldo

L'anticiclone africano tornerà a interessare l'Italia nelle prossime settimane, portando un agosto rovente con temperature elevate e forte umidità. La tregua dal grande caldo che ha interessato il paese sta per finire, secondo le previsioni del meteorologo Mario Giuliacci. Le previsioni indicano un aumento delle ondate di calore e dell’afa, caratterizzate da condizioni di grande caldo e umidità elevata. Nessun dettaglio specifico sulla durata o le aree più colpite.

La fase di tregua dal grande caldo che sta interessando l'Italia ha i giorni contati. A delineare lo scenario per le prossime settimane è il meteorologo Mario Giuliacci, che in. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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PREVISIONI METEO FINO 26 LUGLIO. FINALMENTE CACCIATO

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