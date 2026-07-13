Il Nordest italiano continuerà a vivere giornate di caldo intenso e umidità elevata. Dall'inizio della settimana, l'anticiclone proveniente dal Nord Africa si rafforzerà, portando correnti molto calde sul Mediterraneo e sull'intera penisola, con particolare attenzione a Veneto, Friuli e Trentino. Le temperature rimarranno elevate, con condizioni di afa persistente su tutta la regione.

Ancora caldo e afa su tutto il Nordest. Dall'inizio della nuova settimana, infatti, si assisterà a un'ulteriore irrobustimento dell'anticiclone a causa della risalita di correnti molto calde dal Nord Africa che punteranno il Mediterraneo e arriveranno su tutto il Paese, raggiungendo anche Veneto, Friuli e Trentino. Su tutto il territorio, infatti, i prossimi giorni si preannunciano a dir poco bollenti: le temperature massime si manterranno sui 35 gradi sulle aree di pianura e sui fondovalle alpini. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Caldo e afa, nuova settimana rovente sul Veneto: l'anticiclone africano porta (ancora) su le temperature. Le previsioni

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Caldo, nuova fiammata africana sullItalia: weekend rovente e temperature fino a 38 gradi

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doveva essere una giornata da caldo torrido in console... reddit