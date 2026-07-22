Secondo un meteorologo, nei prossimi giorni ci sarà un'ultima fase di tempo più fresco prima che, all'inizio di agosto, si rafforzi nuovamente un anticiclone proveniente dall’Africa. Questa ondata di caldo, prevista per i primi giorni del mese, riporterà temperature elevate sulla penisola. La previsione si basa su un video pubblicato sul canale YouTube del professionista, che indica come il periodo di relativa frescura durerà circa cinque o sei giorni.

Che tempo farà nei prossimi giorni? A dare una risposta al quesito è Mario Giuliacci, noto meteorologo, in un video apparso sul proprio canale YouTube: “Godiamoci ancora per 5-6 giorni questa rinfrescata in atto, perché poi ai primi di agosto ritorna lui, il rovente anticiclone africano. L'aria fresca appunto sta ancora seguitando a influenzare l'Italia, si sta propagando anche alle regioni meridionali, restano un po' più scoperte le isole maggiori. Intanto fino al 28 luglio si vedranno arrivare appunto queste più fresche correnti atlantiche per due perturbazioni, una arriva giovedì 23 luglio e l'altra arriva alla fine di sabato 25 luglio per interessare poi domenica 26 luglio l'Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giuliacci non dà speranze sul caldo: ad agosto torna il rovente anticiclone africano

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