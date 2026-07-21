La Prima Pagina media partner del Premio Internazionale Francavilla – II Edizione | il 30 luglio lo speciale mondiale di Fast News Platform
Il 30 luglio sarà trasmesso uno speciale mondiale in diretta internazionale su Fast News Platform, con ospiti dall’Italia e dagli Stati Uniti. L’evento è legato alla seconda edizione del Premio Internazionale Francavilla Angitola, sostenuta come media partner dal Gruppo Quotidiano La Prima Pagina. Durante la trasmissione, saranno presentate anticipazioni sui premiati e interviste con Franco Torchia.
Il Gruppo Quotidiano La Prima Pagina sosterrà come media partner la seconda edizione del Premio Internazionale Francavilla Angitola. Giovedì 30 luglio uno speciale in diretta internazionale con Franco Torchia, ospiti dall’Italia e dagli Stati Uniti e le anticipazioni sui premiati. Il Gruppo Quotidiano La Prima Pagina, su invito del professore Franco Torchia, sarà media partner ufficiale della II Edizione del Premio Internazionale Francavilla Angitola, in programma il 2 agosto 2026. Un riconoscimento che conferma l’impegno del Gruppo nella valorizzazione delle eccellenze culturali, scientifiche e professionali, garantendo una copertura giornalistica completa attraverso le proprie testate nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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