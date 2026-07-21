La Prima Pagina media partner del Premio Internazionale Francavilla – II Edizione | il 30 luglio lo speciale mondiale di Fast News Platform

Da laprimapagina.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 30 luglio sarà trasmesso uno speciale mondiale in diretta internazionale su Fast News Platform, con ospiti dall’Italia e dagli Stati Uniti. L’evento è legato alla seconda edizione del Premio Internazionale Francavilla Angitola, sostenuta come media partner dal Gruppo Quotidiano La Prima Pagina. Durante la trasmissione, saranno presentate anticipazioni sui premiati e interviste con Franco Torchia.

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Il Gruppo Quotidiano La Prima Pagina sosterrà come media partner la seconda edizione del Premio Internazionale Francavilla Angitola. Giovedì 30 luglio uno speciale in diretta internazionale con Franco Torchia, ospiti dall’Italia e dagli Stati Uniti e le anticipazioni sui premiati. Il Gruppo Quotidiano La Prima Pagina, su invito del professore Franco Torchia, sarà media partner ufficiale della II Edizione del Premio Internazionale Francavilla Angitola, in programma il 2 agosto 2026. Un riconoscimento che conferma l’impegno del Gruppo nella valorizzazione delle eccellenze culturali, scientifiche e professionali, garantendo una copertura giornalistica completa attraverso le proprie testate nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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