La Prima Pagina media partner del Premio Internazionale Francavilla – II Edizione | il 30 luglio lo speciale mondiale di Fast News Platform

Notizia in breve

Il 30 luglio sarà trasmesso uno speciale mondiale in diretta internazionale su Fast News Platform, con ospiti dall’Italia e dagli Stati Uniti. L’evento è legato alla seconda edizione del Premio Internazionale Francavilla Angitola, sostenuta come media partner dal Gruppo Quotidiano La Prima Pagina. Durante la trasmissione, saranno presentate anticipazioni sui premiati e interviste con Franco Torchia.