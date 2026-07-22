Il ricercatore Vincenzo Condello, proveniente da una piccola comunità, ha ricevuto il Premio Internazionale Francavilla Angitola. La sua carriera include studi al Karolinska Institutet, uno dei centri di ricerca più prestigiosi. Il riconoscimento celebra il suo contributo alla ricerca scientifica internazionale. Condello ha sviluppato lavori che hanno ottenuto attenzione a livello globale, portando avanti progetti che sono stati pubblicati su riviste di settore. La premiazione sottolinea il percorso di chi, partendo da un contesto ristretto, raggiunge risultati di rilievo internazionale.

Ci sono riconoscimenti che vanno oltre il valore di un premio, perché raccontano il percorso di chi, partendo da una piccola comunità, riesce a lasciare un segno nella ricerca scientifica internazionale. È il caso del dott. prof. Vincenzo Condello, ricercatore originario di Francavilla Angitola, che sarà tra i protagonisti della seconda edizione del Premio Internazionale Francavilla Angitola, in programma domenica 2 agosto 2026. Il riconoscimento intende celebrare un percorso accademico e scientifico di assoluto prestigio. Condello svolge infatti la propria attività di docente e ricercatore presso il Karolinska Institutet di Stoccolma, tra le più autorevoli istituzioni medico-scientifiche del mondo, universalmente conosciuta per il suo ruolo nell’assegnazione del Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Dal Karolinska Institutet al Premio Internazionale Francavilla Angitola: il ricercatore Vincenzo Condello torna nella sua terra da protagonista

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