prefettura riflesso a bari ad avellino arriva franca fico

Il Consiglio dei ministri ha deciso di trasferire la prefetta di Avellino alla guida della Prefettura di Bari. La decisione, proposta dal Ministero dell’Interno, riguarda l’avvicendamento nel vertice della Prefettura di Avellino. La prefetta Rossana Riflesso lascia la propria posizione e assumerà il nuovo incarico in Puglia. L’annuncio è stato reso noto dopo la riunione del governo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Avvicendamento al vertice della Prefettura di Avellino. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell’Interno, ha disposto il trasferimento dell’attuale prefetto Rossana Riflesso alla guidav della Prefettura di Bari. Al suo posto arriva Franca Fico, attuale viceprefetto vicario della Prefettura di Napoli. Franca Fico vanta una lunga esperienza nell’Amministrazione dell’Interno. Negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di viceprefetto vicario a Napoli, coordinando l’attività della Prefettura e svolgendo anche l’incarico di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Nel corso della sua carriera ha inoltre assunto diversi incarichi commissariali, guidando temporaneamente amministrazioni comunali, tra cui quella di San Giorgio a Cremano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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