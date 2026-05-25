Scrutini regolari in provincia di Avellino il Prefetto Riflesso rassicura | Nessun allarme dopo la chiusura dei seggi
Gli scrutini delle elezioni comunali e provinciali sono in corso in provincia di Avellino, inclusa la città capoluogo. Il Prefetto ha dichiarato che non ci sono segnali di allarme dopo la chiusura dei seggi. Nessun problema è stato segnalato finora durante le operazioni di scrutinio. Le operazioni proseguono regolarmente, senza interruzioni o ritardi. Sono in corso verifiche sui risultati elettorali, come previsto dalla procedura standard.
Sono in corso gli scrutini delle elezioni comunali e provinciali in provincia di Avellino, compreso il capoluogo. A caldo, dalla prefettura, il Prefetto Rossana Riflesso ha tracciato un primo bilancio della giornata elettorale, esprimendo soddisfazione per l'andamento complessivo delle operazioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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