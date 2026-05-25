Poste Italiane arriva ad Avellino l' iniziativa Guida Sicura

Da avellinotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Avellino, presso la sede di via Ammiraglio Gregorio Ronca 18, ha preso avvio l’iniziativa Guida Sicura, rivolta ai dipendenti di Poste Italiane. Il progetto è stato avviato in collaborazione con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno attraverso un protocollo d’intesa. La formazione mira a migliorare le competenze di guida e la sicurezza stradale tra i lavoratori dell’azienda.

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Fa tappa nella sede di via Ammiraglio Gregorio Ronca, 18, ad Avellino Guida Sicura, il progetto rivolto ai dipendenti di Poste Italiane nell’ambito di un protocollo d’intesa firmato con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. Sviluppare la cultura della prevenzione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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