Poste Italiane arriva ad Avellino l' iniziativa Guida Sicura

Notizia in breve

A Avellino, presso la sede di via Ammiraglio Gregorio Ronca 18, ha preso avvio l’iniziativa Guida Sicura, rivolta ai dipendenti di Poste Italiane. Il progetto è stato avviato in collaborazione con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno attraverso un protocollo d’intesa. La formazione mira a migliorare le competenze di guida e la sicurezza stradale tra i lavoratori dell’azienda.