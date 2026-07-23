Il governo ha annunciato che le preferenze e il voto saranno possibili già a ottobre. La premier ha pronunciato una minaccia nei confronti di Forza Italia, rivolta alla volontà di mantenere la propria indipendenza. Il centrodestra si presenterà alle elezioni come sempre, senza cambiamenti significativi, ma le tensioni tra gli alleati sono evidenti. La questione delle alleanze e delle strategie si fa sempre più centrale nel panorama politico.

È l’eterno centrodestra, quello che, parola di premier, si presenterà alle elezioni «per quello che è sempre stato». Ma il centrodestra modello 2026 è un campo in cui gli alleati. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Preferenze o voto a ottobre. La minaccia di Meloni a Fi

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