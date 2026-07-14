Legge elettorale l’appello di Meloni a metterci la faccia non basta | anche il voto finale sarà segreto Sì alle preferenze da FI e Lega c’è pure Vannacci – La diretta
Il voto finale sulla legge elettorale rimarrà segreto, nonostante l’appello del presidente del Consiglio a votare a scrutinio pubblico. La proposta di rendere il voto visibile è stata respinta, anche se sono state approvate le preferenze proposte da Forza Italia e Lega. Durante la seduta, è stato anche discusso il nome di un ufficiale militare, che ha ottenuto il via libera. La decisione definitiva sul metodo di voto è stata confermata dai membri dell’aula.
Alla fine il voto sarà segreto, compreso quello finale. Nonostante l’invito di Giorgia Meloni a votare a scrutinio palese sfidando le opposizioni a «metterci la faccia», la presidenza della Camera ha dato il via libera allo scrutinio segreto su circa un centinaio di emendamenti alla legge elettorale, sui 200 presentati, oltre che sugli articoli 1, 2 e 3. Lo riporta l’Ansa, secondo cui il presidente di turno Fabio Rampelli ha spiegato che la richiesta delle opposizioni «può essere accolta per tutte le proposte emendative e gli articoli del provvedimento per cui sussistono i requisiti». Rampelli ha annunciato anche la distribuzione di una tabella con l’elenco completo delle votazioni segrete accolte, comprensiva pure del voto finale. 🔗 Leggi su Open.online
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