Legge elettorale l’appello di Meloni a metterci la faccia non basta | anche il voto finale sarà segreto Sì alle preferenze da FI e Lega c’è pure Vannacci – La diretta

Notizia in breve

Il voto finale sulla legge elettorale rimarrà segreto, nonostante l’appello del presidente del Consiglio a votare a scrutinio pubblico. La proposta di rendere il voto visibile è stata respinta, anche se sono state approvate le preferenze proposte da Forza Italia e Lega. Durante la seduta, è stato anche discusso il nome di un ufficiale militare, che ha ottenuto il via libera. La decisione definitiva sul metodo di voto è stata confermata dai membri dell’aula.