Governo oggi il voto sulla legge elettorale | ok di Lega e FI alle preferenze Meloni sfida opposizioni | No voto segreto Schlein | Una farsa | news in diretta
Oggi alla Camera si vota sulla legge elettorale, con la maggioranza chiamata ad approvare la riforma. La Lega e Forza Italia hanno dato il loro via libera alle preferenze, mentre il governo ha deciso di non ammettere il voto segreto. La leader dell'opposizione ha definito la consultazione una “farsa”.
Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni nel giorno in cui si vota per la legge elettorale: alla Camera arriva il momento della verità per la maggioranza, chiamata ad approvare in Aula la riforma elettorale. Attenzione particolare alle preferenze: Lega e FI dovrebbero convergere sull'emendamento di FdI, ma il voto segreto complica le cose. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Oggi l'aula vota AL BUIO: la legge di Meloni appesa al voto segreto
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