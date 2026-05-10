Un bambino di 10 anni è caduto da un balcone al primo piano in un quartiere di Agrigento. È stato soccorso e trasportato in ospedale con un trauma cranico grave. La situazione del bambino è considerata critica. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire le circostanze della caduta. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

È caduto dal balcone di casa di parenti in cui era ospite con i genitori, procurandosi un grave trauma cranico. Un bambino di 10 anni è ricoverato in condizioni serie dopo essere precipitato dal primo piano di una palazzina del rione Villaseta di Agrigento. Immediato il trasferimento in ospedale con l’elisoccorso. La caduta dal balcone ad Agrigento L’episodio è avvenuto in uno stabile alla periferia di Agrigento, nella frazione di Villaseta, a pochi metri dalla chiesa del quartiere di Monserrato. Insieme ai genitori, il bambino era arrivato dal vicino comune di Porto Empedocle, dove vive la famiglia, per fare visita a dei parenti. Il bimbo di 10 anni è caduto da un’altezza di alcuni metri proprio mentre si trovava nel balcone dell’abitazione, al primo piano della palazzina.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bambino di 10 anni precipita dal balcone ad Agrigento, trauma cranico dopo la caduta dal primo piano: è grave

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Bimbo di 10 anni cade dal balcone ad Agrigento, è grave: ha riportato un trauma cranico nell’impattoUn bimbo di 10 anni è caduto da un balcone situato al primo piano di una palazzina di Agrigento.

Cade dal primo piano mentre è a casa dei parenti: un bambino di 10 anni grave in ospedale ad AgrigentoUn bambino di 10 anni è caduto dal primo piano di una palazzina, nel quartiere di Villaseta ad Agrigento.

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