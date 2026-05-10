Precipita dal terzo piano e si salva per miracolo | 51enne ferito a una gamba

Sabato 10 maggio a Sacile, un uomo di 51 anni originario dell'Ucraina è caduto dal terzo piano della sua abitazione. La caduta ha provocato ferite a una gamba, ma fortunatamente non si sono verificati danni gravi. L’episodio si è concluso con l’uomo che è stato soccorso e trasportato in ospedale. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata chiarita dalle autorità.

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Poteva finire in tragedia quanto è successo sabato 10 maggio a Sacile. Un uomo di 51 anni, originario dell'Ucraina, si è procurato delle ferite a una gamba dopo essere precipitato dal terzo piano della sua abitazione. Il fatto è successo intorno alle 16 in via Liguria nella frazione di San.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Precipita dal terzo piano, è vivo per miracolo. E' ricoverato in gravi condizioni al BufaliniMomenti di puro terrore quelli vissuti domenica sera, quando l'allarme è scattato per una persona precipitata dal balcone di un appartamento situato... Cagliari, precipita dal terzo piano e muore: non si esclude omicidioUna donna di 66 anni di origini romene è stata trovata morta durante la notte in via Logudoro a Selargius, nella città metropolitana di Cagliari. Argomenti più discussi: Precipita dal terzo piano, è vivo per miracolo. E' ricoverato in gravi condizioni al Bufalini; Donna precipita dal terzo piano: ricoverata in gravi condizioni; Borghesiana: precipita dal balcone mentre sistema il filo dei panni, grave un 48enne; Quarto, cade nel vuoto dal terzo piano: ricoverata in grave condizioni 60enne.