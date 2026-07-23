Prato | rimosse 30 tonnellate di rifiuti speciali interrati nei campi Due a processo

Da firenzepost.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Prato sono state rimosse 30 tonnellate di rifiuti speciali, principalmente plastica, interrati in un campo agricolo di 2 ettari. I rifiuti derivano da attività vivaistica. Due persone sono state portate a processo per gestione illecita di rifiuti. La rimozione è avvenuta per iniziativa delle autorità dopo un intervento di controllo. La bonifica del sito è ancora in corso.

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PRATO – Trenta tonnellate di rifiuti speciali, “prevalentemente plastica”, derivante da attività vivaistica, sono state rimosse in un terreno agricolo di 2.800 metri quadrati a Prato, nella zona di Tavola, non lontano dal fiume Ombrone. Tra il materiale tubi, teli, reti, guaine e vasetteria di plastica, oltre a pali di legno. I rifiuti sono stai poi smaltiti in due centri di raccolta autorizzati di Pistoia e Carmignano, con spese a carico degli indagati. E’ quanto rende noto la procura di Prato. Le indagini, condotte da polizia locale e carabinieri forestali di Prato, sono partite da un esposto di un privato che avrebbe assistito all’interramento di rifiuti nei terreni di un’azienda vivaistica. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Sotterravano la plastica nel campo: in due a processo. L’area ripulita da 30 tonnellate di rifiutiDue persone sono a processo dopo aver sotterrato circa 30 tonnellate di rifiuti speciali, principalmente plastica, in un campo agricolo.

Si parla di: Prato, rimosse 30 tonnellate di rifiuti interrati in un terreno agricolo in campagna.

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