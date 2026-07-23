Due persone sono a processo dopo aver sotterrato circa 30 tonnellate di rifiuti speciali, principalmente plastica, in un campo agricolo. L’area è stata ripulita e bonificata. La scoperta è avvenuta in un terreno di 2 ettari, dove sono stati rinvenuti e rimossi i rifiuti. La presenza di grandi quantità di plastica sepolta nel terreno ha portato all’apertura del procedimento giudiziario.

Prato, 23 luglio 2026 – Non proprio la “Terra dei fuochi” ma poco ci manca. Sono state rimosse circa trenta tonnellate di rifiuti speciali, prevalentemente plastica, che sono stati scoperti in un terreno agricolo di 2.800 metri quadrati, interrati nella zona di Tavola, a Sud-Ovest della città e non distante dal letto del torrente Ombrone. A renderlo noto è stato il procuratore Luca Tescaroli che ha fatto sapere come i rifiuti “sono stati avviati a corretto smaltimento” verso due centri di raccolta autorizzati a Pistoia e a Carmignano. Le spese di smaltimento saranno a carico degli imputati, un indiano proprietario del terreno e un suo dipendente italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sotterravano la plastica nel campo: in due a processo. L’area ripulita da 30 tonnellate di rifiuti

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