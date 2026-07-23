Porta Capuana tenta la fuga con droga addosso | arrestato 24enne

Notizia in breve

Un giovane di 24 anni è stato arrestato a Napoli dopo aver tentato di scappare con droga addosso. Durante un controllo in Porta Capuana, ha cercato di sottrarsi ai controlli, ma è stato fermato. Nella zona di via Carriera Grande, è stato coinvolto in una colluttazione con gli agenti, che lo hanno accusato di spaccio e resistenza. La Polizia ha effettuato il controllo nel centro cittadino, identificando il giovane e sequestrando sostanze stupefacenti.