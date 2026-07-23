Porta Capuana tenta la fuga con droga addosso | arrestato 24enne
Un giovane di 24 anni è stato arrestato a Napoli dopo aver tentato di scappare con droga addosso. Durante un controllo in Porta Capuana, ha cercato di sottrarsi ai controlli, ma è stato fermato. Nella zona di via Carriera Grande, è stato coinvolto in una colluttazione con gli agenti, che lo hanno accusato di spaccio e resistenza. La Polizia ha effettuato il controllo nel centro cittadino, identificando il giovane e sequestrando sostanze stupefacenti.
Napoli Via Carriera Grande, giovane fermato dopo una colluttazione con gli agenti: contestati spaccio e resistenza. Controllo della Polizia nel centro di Napoli. Un 24enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato nella serata del 21 luglio nel corso di un servizio di controllo del territorio effettuato nella zona di Porta Capuana. A darne notizia la Questura di Napoli L’intervento è stato eseguito dagli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato mentre pattugliavano via Carriera Grande. Il tentativo di sottrarsi agli agenti. Secondo quanto riferito dalla Polizia, il giovane avrebbe cercato di evitare il controllo dopo aver notato la presenza della pattuglia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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#PortaCapuana - Tentativo di fuga e aggressione ai poliziotti in via Carriera Grande: bloccato 24enne con hashish, cocaina e contanti. Arrestato per spaccio e resistenza. #Napoli #PortaCapuana #Cronaca #Polizia #BlitzAntidroga #NanoTv leggi l'articolo qui: facebook
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