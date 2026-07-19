Portici tenta la fuga in bici con la droga | arrestato 46enne

Notizia in breve

Durante un controllo in Largo Arso a Portici, gli agenti hanno sequestrato oltre 100 grammi di sostanze stupefacenti. Un uomo di 46 anni, tentato di fuggire in bicicletta, è stato fermato e arrestato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. La polizia ha intercettato l’uomo mentre cercava di evitare il controllo, trovandolo in possesso delle sostanze.