Portici tenta la fuga in bici con la droga | arrestato 46enne
Durante un controllo in Largo Arso a Portici, gli agenti hanno sequestrato oltre 100 grammi di sostanze stupefacenti. Un uomo di 46 anni, tentato di fuggire in bicicletta, è stato fermato e arrestato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. La polizia ha intercettato l’uomo mentre cercava di evitare il controllo, trovandolo in possesso delle sostanze.
Portici, controllo della Polizia in Largo Arso: sequestrati oltre 100 grammi di stupefacenti. Prova a evitare il controllo degli agenti. Un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Portici con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è stato effettuato dagli agenti del Commissariato Portici-Ercolano durante un servizio di controllo del territorio in Largo Arso il 18 luglio sera. A darne notizia la Questura di Napoli. L’inseguimento in bicicletta. Secondo quanto riferito dalla Polizia, il 46enne, a bordo di una bici elettrica, avrebbe cambiato improvvisamente direzione dopo essersi accorto della presenza degli agenti, nel tentativo di sottrarsi al controllo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Notizie e thread social correlati
Casoria, tenta la fuga in scooter: 32enne arrestato con due chili di droga, trovate anche munizioni in casaUn uomo di 32 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Casoria dopo un inseguimento in scooter.
Tenta la fuga in bici elettrica ma finisce in un cantiere: arrestato pusher, in manette anche una donnaUn uomo è stato arrestato dopo aver cercato di sfuggire alla polizia in bici elettrica lungo un percorso pedonale transennato.