Casoria tenta la fuga in scooter | 32enne arrestato con due chili di droga trovate anche munizioni in casa

Un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Casoria dopo un inseguimento in scooter. Durante l'operazione, sono stati trovati circa due chili di droga e munizioni in casa. L'arresto è stato effettuato dalla Polizia di Stato, che ha fermato il sospettato mentre tentava di fuggire per le strade della città. La droga e le munizioni sono state sequestrate.

È finito in manette dopo un inseguimento per le strade di Casoria un 32enne, già noto alle forze dell'ordine, arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato inoltre denunciato per detenzione abusiva di munizioni e per guida con patente revocata, violazione già reiterata negli ultimi due anni. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 5 luglio, in via Giacomo Matteotti, dove gli agenti del Commissariato di Afragola, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato uno scooter sospetto. Alla vista della volante, il conducente ha accelerato improvvisamente per sottrarsi al controllo, ignorando l'alt imposto dai poliziotti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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