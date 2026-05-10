Porta Capuana morto il 32enne ferito nella maxi rissa | arrestato un uomo per omicidio
Un giovane di 32 anni è morto a causa delle ferite riportate durante una maxi rissa avvenuta nel pomeriggio nel centro di Napoli. Un uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio, mentre il prefetto ha deciso di rafforzare i controlli straordinari nella zona di Porta Capuana. La rissa ha coinvolto diverse persone e ha causato l’intervento delle forze dell’ordine.
Dopo le violenze esplose nel centro di Napoli il prefetto dispone controlli straordinari. Si è aggravato fino all’esito più drammatico il bilancio della violenta rissa scoppiata nel pomeriggio nella zona di Porta Capuana, nel centro d i Napoli. Il 32enne originario del Burkina Faso, rimasto gravemente ferito durante gli scontri, è morto poche ore dopo il ricovero all’ospedale Vecchio Pellegrini. L’uomo era arrivato in ospedale in codice rosso e le sue condizioni erano apparse subito disperate ai medici. La notizia del decesso ha trasformato il grave episodio di violenza in un caso di omicidio. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli hanno arrestato un cittadino tunisino di 58 anni, regolare sul territorio nazionale, ritenuto il presunto responsabile dell’aggressione mortale.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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